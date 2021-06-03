Video Yaşam 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video

7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video

7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video
03.06.2021 | 12:15

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Adana'da hemşire eşini ‘Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim’ diyerekten 7 yerinden bıçaklayan adama 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Kendisini bıçaklayan eşinden 1 yıldır boşanamayan Dilek hemşire, boşanmak istiyor.

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İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven (41), 8 sene önce halı sahada işçi olarak çalışan Hüseyin Güven (41) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. İddiaya göre, Hüseyin Güven, geçen yıl Ramazan ayında Dilek Güven'in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızını sahura kalkmadığı için bıçak çekip tehditler savurdu.

Bunun üzerine Dilek Güven kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için genç kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı. Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Güven çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi. Geçen sene 16 Mayıs'ta ise Dilek Güven sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.

"EŞİNİ 'SEN TOPRAĞA, BEN CEZAEVİNE GİRECEĞİM' DİYEREK BIÇAKLADI"
Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı. Bıçaklarken de genç kadına 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek' diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü.

Eşini hastaneye götürdüğü sırada ise Güven, eşine 'Ben sana yapma demedim mi? Niye kendini bıçakladın' diyerek konuştu. Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören genç kadın hayata tutundu. Hüseyin Güven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Güven'e kasten yaralama suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Dilek Güven'in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven'in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı.

Dilek Güven ise dava sürerken Hüseyin Güven'den boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Geçen 27 Mayıs tarihinde davanın ikinci celsesi görüldü ancak çift boşanamadı.

"KIZIM SAHURA KALKMADIĞI İÇİN BIÇAK ÇEKİP TEHDİTLER SAVURDU"
İhlas Haber Ajansı'na yaşadığı dehşeti anlatan Dilek Güven, "Bundan tam 1 yıl önce eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Gerçekleri söyleyebilme imkanım oldu. Ayrılma sebebim ise ilk eşimden olan 13 yaşındaki kızım sahura kalkmadığı için bıçak çekip tehditler savurdu. Ben bu olayı kaldıramadım. Kızımı babamın evine götürdüm ama 2 küçük çocuğum daha olduğu için evi terk edemedim. 3 hafta sonrada ondan ayrılacağımı söyleyince beni 7 yerimden bıçakladı" diye konuştu.

"BİR İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"
Yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken şuanda masa başı hemşirelik yaptığını belirten Güven, mesleğini de özlediğini söyleyerek, "6 gün yoğun bakımda 14 günde serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalıştım. Mahkeme de ise beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim. Bundan 1 hafta önce de ikinci boşanma davamız görüldü ve ben yapılanları hakime hanıma anlattım ama beni boşamadı" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNDE BİZİ ÖLDÜRME PLANLARI YAPIYOR"
Eşinin cezaevinden bile kendisini tehdit ettiğini söyleyen Dilek Güven, daha sonra şunları kaydetti:
"Cezaevinde bile bizi tehdit ediyor. Orada bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor. Zaten bu kadın öldürmelerini yapan kişiler saplantılılar. Türk Milleti olarak biz savaşlarda dahi kadınlara vurmayan insanlardık ama gebe kadınlar öldürülüyor. Beni bıçakladığı bıçak yasak bıçaklardan sayılmamış."

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