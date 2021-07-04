70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış 70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği sular altında bıraktı. Civcivlerin bir kısmı telef olurken, çiftlik sahibinin aldığı önlemler civcivlerin tamamının suya kapılmasını önledi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Ziamet Mahallesi'nde şiddetli yağış su baskınlarını beraberinde getirdi. Merkez Sokak üzerinde bulunan İsa Kaya'ya ait içerisinde 70 bin civcivin bulunduğu çiftlik yağış sonrasında sular altında kaldı. Çiftlik sahibi, aldığı önlemler ile 70 bin civcivin tamamının telef olmasını önledi. Bir kısmı sulara kapılarak civcivleri telef olan Kaya, yaşanan sel anını ve aldığı önlemleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.