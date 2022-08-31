70 bin liralık altın kolyeleri bebeğin elbisesine saklayarak böyle çaldı | Video

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Gaziantep'te bir kuyumcuya müşteri gibi gelen çocuklu kadın ve erkek şahıslar, önce altın kolyelere baktı sonra da 70 bin liralık 2 kolyeyi el çabukluğuyla bebeğin elbisesine saklayarak çaldı. Altın kolye hırsızlığı ise kuyumcudaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ALTIN KOLYENİN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ, KAMERAYI İNCELEYİNCE ŞOK OLDU
Bir süre sonra altın kolyelerden ikisinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, güvenlik kameralarını kontrol edince şok yaşadı. Eksik olan 70 bin lira değerindeki 2 altın kolyenin müşteri gibi gelen çocuklu aile tarafından el çabukluğuyla çalındığını fark eden iş yeri sahibi, ikinci şoku ise çalınan altın kolyenin çiftin yanında bulunan bebeğin elbisesinin içine sakladığını fark edince yaşadı.
"ERKEK OYALIYOR, KADIN ŞAHIS DA 2 KOLYEYİ EL ÇABUKLUĞUYLA ÇALIYOR"
Yaşanan hırsızlık olayına özellikle bebeğin alet edilmesi karşısında şok yaşadıklarını söyleyen ve olayı anlatan iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, "Pazartesi günü işlerin yoğun olduğu bir saatte oldukça bakımlı çocuklu bir çift geldi. Önce müşteri gibi davranarak kolye ve kolye uçlarına baktılar. Tezgahtar arkadaşımız da yardımcı olmak için küçük ve büyük kolye uçlarını çıkarıyor. Bu sırada erkek şahıs tezgahtar arkadaşımızı oyalarken, kadın şahıs da 2 kolyeyi el çabukluğuyla çalıyor. Bu kolyelerin her biri 30-35 gram ağırlığında ve TL olarak 70 bin lira civarında zararımız var" dedi.
"ÇALDIĞI KOLYELERİ KUCAĞINDAKİ BEBEĞİN KIYAFETİNE SAKLIYOR"
Çalınan kolyelerin kadın şahsın kucağındaki bebeğin kıyafetine gizlendiğini de aktaran Babaoğlu, "Bu pis işe bebeği de alet ediyorlar. Kadın şahıs, çaldığı kolyeleri kucağındaki bebeğin kıyafetine ve kıyafetin içerisine gizlenmiş cüzdan gibi bir şeye koyuyor. Yani resmen bebeği de kullanıyorlar. Biz hırsızların bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor. Bizim canımız yandı, diğer esnaf arkadaşlarımızın canı yanmasın" diye konuştu.