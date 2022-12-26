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OTOMATİK OYNAT
01:21
70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video 26.12.2022 | 12:47
02:04
Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama anı kamerada | Video 26.12.2022 | 12:10
04:54
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Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video 26.12.2022 | 11:59
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02:54
Göz göre göre silahla bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.12.2022 | 11:32
02:11
04:21
Buz tutan Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi | Video 26.12.2022 | 09:06
09:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.12.2022 | 10:28
00:29
Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video 26.12.2022 | 09:53
01:44
Tırlara uyuşturucu operasyonu: 120 kilo esrar ele geçirildi | Video 26.12.2022 | 10:22
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Van kar yağışıyla beyaza büründü | Video 26.12.2022 | 10:00
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Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 26.12.2022 | 09:15
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Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
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Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kazıkbeli Yaylası’nda, araç arkasına bağlanan kızakla karın keyfini çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.