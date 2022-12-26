Video Yaşam 70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video
70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video

70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video

26.12.2022 | 12:47

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Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kazıkbeli Yaylası’nda, araç arkasına bağlanan kızakla karın keyfini çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası'ında vatandaşlar karın tadını kızaklarla doyasıya çıkarıyor. Kazıkbeli yaylasında yaşayan Ahmet Keskin isimli vatandaş, aracının arkasına halatla bağladığı kızaklarla genç, yaşlı, çocuk demeden isteyen herkesi bu eğlenceye ortak ediyor. Bu renkli görüntüleri sosyal medya hesaplarında da paylaşan Ahmet Keskin'in aracının arkasına bağladığı kızaklarla karın tadını çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak'ın görüntüleri ise yoğun ilgi gördü. İlerleyen yaşına rağmen, çocuklar gibi eğlenen ve mutluluğu yüzünden okunan 70 yaşındaki İsmail Çakmak'ın görüntüleri, soğuk kış günlerinde izleyenlerin içini ısıttı.

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