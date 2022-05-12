71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı “MAHSUL” operasyonu gerçekleştirdi.
Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.
Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste "MAHSUL" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.