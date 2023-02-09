72 saat sonra gelen mutluluk: 3 kişilik aile böyle kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 10:29 Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgeye giden Sakarya itfaiyesi Kahramanmaraş’ta 72 saat sonra enkaz altından 5 yaşındaki minik kız, baba ve annesini sağ olarak kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmaların 72'nci saatinde mutlu eden bir haber geldi. Depremin ardından hemen bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler enkaz altından gelen ses sonrasında seferber oldu. Sakarya itfaiyesince saatler süren çalışmada, felaketin 72'nci saatinde minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal sağ olarak ulaşıldı. Umutla bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar ailenin kurtarılmasıyla birlikte ekipleri alkışlarla tebrik etti. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.