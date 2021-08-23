Video Haber 7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti'ye Türkiye'den yardım eli...
7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti'ye Türkiye'den yardım eli...

7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti'ye Türkiye'den yardım eli...

23.08.2021 | 10:53

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Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan, 270 hijyen ve 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 ton ağırlığındaki yardım malzemeleri sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "Koca Yusuf" lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Askeri kargo uçağı, içindeki yardımları Haiti'ye ulaştırmak üzere saat 09.37'de Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalandı.

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Yardım uçağıyla ilgili olarak AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin 189 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı deprem sonrası, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişinin yardıma muhtaç kaldığı kaydedildi.

Depremden hemen sonra Türkiye'nin yardım teklifinin Haiti'ye iletildiği ve hazırlıklara başlandığı belirtilen açıklamada, "Haiti makamlarınca da Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan insani yardımlar, 23 Ağustos tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti için yola çıkacak. Uçakla birlikte 8 Kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidecek" denildi.

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