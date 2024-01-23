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72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video

72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video

23.01.2024 | 14:15

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde eşi ve oğlu tarafından evlerinde ölü bulunan 72 yaşındaki Safinaz Ayten'in, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz Ayten, akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri, Safinaz Ayten'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz Ayten'in, yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz Ayten'in, boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Ayten'in cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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