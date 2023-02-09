73 saat sonra kurtarıldı, ilk isteği su oldu | Video
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından 73 saat sonra sağ olarak çıkartılan Mir Berzan Bağış'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
73 saat enkaz altında kalan Mir Berzan'ın ilk isteği ise su oldu.
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