730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı | Video
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılan ve 6 Şubat’taki deprem sonrasında hasar gören 730 yıllık Çarşı Atik Cami’nin minaresi, artçı sarsıntılara dayanamayarak yıkıldı.
Minarenin molozları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve AFAD Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde uygun bir bölgede muhafaza altına alındı.
Yüzyıllardır ayakta duran caminin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulunan vatandaşlar, "Şehrimizin sembolüydü burası. Ulu Cami'nin yıkılmasına üzülmüştük. Burası da hasar görmüştü ama ayaktaydı. Bu camide her gün binlerce kişi ibadete geliyordu. Bir tarih daha gözlerimizin önünde yıkıldı. Söylenecek çok da bir şey kalmadı. Üzüldük" ifadelerini kullandı.
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