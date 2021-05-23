Video Yaşam 74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video

74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video

74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video
23.05.2021 | 13:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29
Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video 01:41
Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video 23.05.2021 | 13:13
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video 02:04
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video 23.05.2021 | 12:38
Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video 01:55
Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video 23.05.2021 | 12:29
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video 05:58
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video 23.05.2021 | 11:49
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video 00:38
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video 23.05.2021 | 11:49
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 04:59
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 23.05.2021 | 11:21
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 00:24
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 23.05.2021 | 11:03
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Ölüyorum, taksi çağırın | Video 02:57
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın" | Video 23.05.2021 | 11:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 04:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 23.05.2021 | 11:03
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 01:20
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 23.05.2021 | 10:24
Metrobüste bacak bacak üzerine attın kavgası | Video 00:58
Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası | Video 23.05.2021 | 10:24
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:22
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 23.05.2021 | 10:04
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 00:33
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 23.05.2021 | 09:35
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 02:45
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 23.05.2021 | 09:26
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 01:37
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 23.05.2021 | 08:52
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 01:21
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 23.05.2021 | 08:52
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 03:08
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 23.05.2021 | 08:36

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, 6’sı Pakistan 68’i Afganistan uyruklu 74 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Turnike önü uygulama noktasında düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Diyarbakır'dan geldiği belirlenen 2 minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı M.K. ve M.E.K. isimli şahısların 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerinde bulunduğu 74 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi.

Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca araç sürücüsü M.K. ve M.E.K.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında belgesiz yabancı uyruklu şahıs taşıdıkları gerekçesiyle toplamda 139 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, umuda yolculuk adı altında insan tacirleri tarafından ölüm yolculuğuna çıkarılan 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerin de bulunduğu 74 mültecinin 3 gün yemek yemediği ortaya çıktı. Şahısların tüm insani ihtiyaçları Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA