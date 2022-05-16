Video Yaşam 74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video

74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video

16.05.2022 | 10:10

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Fatih'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddiasıyla İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. hakkında yürütülen soruşturmaya, Şahin'in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

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Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İTİRAZ SONRASI SERBEST KALDI
Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. çıkarıldığı mahkemede, Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Ben vurmadım dedi.

Ancak mahkeme, şüpheli şoför Alaaddin M'nin 12 Nisan'da tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma yürütülürken Kadir Şahin şikayetinden vazgeçti. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüpheli şoförün tahliyesine karar verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi. Kararda, otobüs şoförü olan şüpheli Alaaddin M'nin şikayetçiye ilerlemesi için bağırdığı, hakaret içeren sözler söyledikten sonra ayağa kalkarak kafasına yumruk atıp saldırdığı belirtildi. Şüpheli şoför Alaaddin M., Kadir Şahin'in kendisine küfür etmesi üzerine sinirlendiğini, ancak bir şey yapmadığını söylediğine yer verildi. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralanan Kadir Şahin'in şikayetinden vazgeçtiği, şikayet şartı gerçekleşmediğinden kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

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