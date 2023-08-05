74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video
Batman’da bahçesine taş atan çocuklara seslenen kadına, çocukların yakınları taş ve sopalarla saldırdı.
Bunun üzerine ayrılan çocuklar ailelerine haber vermesi üzerine ellerinde taş ve sopalarla bahçeye gelen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir gurup kadına saldırdı. Saldırı anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, elinde fırça ile bahçeye gelen bir kadın daha sonra bahçeden de aldığı kaldırım taşı ile yakaladığı 74 yaşındaki Vesile Çiftçi'nin kafasına vurarak yere düşürdükten sonra gelen erkek ise elindeki sopayla yaşlı kadının kafasına ve vücudunun farklı yerlerine vurduktan sonra kafasını tekmelediği görüldü. Görüntülerin devamında güçlükle kalkarak bahçe kapısına yürüyen kadının sesine komşuları yetişti.
Yakınlarına haber verilmesi üzerine eve gelen yakınları ile yaşlı kadına saldıranlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Büyüyen kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin müdahalesi ile olay yatıştırıldı.
Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralı Vesile Çiftçi ile yakınlarından Perişan Alparslan ile Furkan Alparslan kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
Aydın'da feci kaza! Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı | Video 05.08.2023 | 11:23
02:56
03:00
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 11:17
00:37
Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video 05.08.2023 | 10:37
02:34
00:31
00:53
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 11:06
04:23
02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
03:48
04:26
01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
01:08
00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32