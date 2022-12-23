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OTOMATİK OYNAT
05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 23.12.2022 | 18:10
03:05
74'lük dede kış ortasında denize girdi | Video 23.12.2022 | 17:49
00:45
Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 16:33
00:35
Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 15:53
00:20
Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 23.12.2022 | 15:53
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Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 23.12.2022 | 15:19
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Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 23.12.2022 | 14:50
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Kastamonu'da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 23.12.2022 | 14:34
00:37
Yalova'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:21
00:19
Sözlü tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:04
10:33
Müge Anlı yardım etti, Ezel Bayraktar cast ajansına kayıt oldu! | Video 23.12.2022 | 13:05
02:42
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:23
00:59
Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu | Video 23.12.2022 | 11:42
01:44
İstanbul’da korkunç cinayet: 8 şahıs tarafından dövülerek bıçaklandı | Video 23.12.2022 | 10:22
09:26
Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video 23.12.2022 | 10:42
04:12
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video 23.12.2022 | 10:23
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Markete giren adamın otomobili gözleri önünde böyle çalındı | Video 23.12.2022 | 10:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 23.12.2022 | 10:40
Bartın’da yaşayan 74 yaşındaki Akif Kurt, kış ortasında denize girdi. Sağlığını spora ve deniz sevgisine borçlu olduğunu söyleyen yaşlı adam yaşıtlarına da her mevsimde denize girmeleri tavsiyesinde bulundu.