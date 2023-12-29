75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video 29.12.2023 | 12:39 Manavgat ilçesinde bir kişinin 4 ay önce 75 bin liraya aldığı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İşyerinin arka girişinde üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Hastane Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde yaşandı. Deniz Batır isimli gencin Ağustos ayında sıfır olarak 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, işyerinin arka kısmında bulunan girişte park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

İşyerinin hem Hastane Caddesinde hem de Milli Egemenlik Mahallesi 9011 sokak üzerinde girişi ve vitrini olduğunu belirten Deniz Batır "Motosikletini her zaman olduğu gibi 9011 sokakta işyerimin vitrininin önüne kontak üzerinde olarak bıraktım. Ön tarafta gelen malzemeleri kontrol edip geldiğimde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde motosikletimin çalındığını fark ettim. Hemen polis merkezine giderek gerekli müracaatımı yaptım" dedi.

Güvenlik kamerasında elinde poşet, başında bere olan siyah kıyafetli bir kişinin motosikletin yanına geldiği, biraz ileri gidip çevreyi kontrol ettikten sonra geri dönerek sanki kendi motosikletiymiş gibi motosiklete binip gittiği görüldü.