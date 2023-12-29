Video Yaşam 75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video
75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video

75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video

29.12.2023 | 12:39

Manavgat ilçesinde bir kişinin 4 ay önce 75 bin liraya aldığı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İşyerinin arka girişinde üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Hastane Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde yaşandı. Deniz Batır isimli gencin Ağustos ayında sıfır olarak 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, işyerinin arka kısmında bulunan girişte park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

İşyerinin hem Hastane Caddesinde hem de Milli Egemenlik Mahallesi 9011 sokak üzerinde girişi ve vitrini olduğunu belirten Deniz Batır "Motosikletini her zaman olduğu gibi 9011 sokakta işyerimin vitrininin önüne kontak üzerinde olarak bıraktım. Ön tarafta gelen malzemeleri kontrol edip geldiğimde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde motosikletimin çalındığını fark ettim. Hemen polis merkezine giderek gerekli müracaatımı yaptım" dedi.

Güvenlik kamerasında elinde poşet, başında bere olan siyah kıyafetli bir kişinin motosikletin yanına geldiği, biraz ileri gidip çevreyi kontrol ettikten sonra geri dönerek sanki kendi motosikletiymiş gibi motosiklete binip gittiği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genç kadın sosyal medyadan yardım istemiş! O şüpheli yakalandı... 00:22
Genç kadın sosyal medyadan yardım istemiş! O şüpheli yakalandı... 29.12.2023 | 19:37
Yoğun sis kazaya neden oldu: 16 yaralı | Video 00:32
Yoğun sis kazaya neden oldu: 16 yaralı | Video 29.12.2023 | 15:39
Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:35
Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 29.12.2023 | 16:26
Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:43
Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 16:17
10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 06:27
10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.12.2023 | 15:39
İstanbul’un tarihi noktalarında görev yapan lüks polis araçları böyle görüntülendi | Video 05:17
İstanbul'un tarihi noktalarında görev yapan lüks polis araçları böyle görüntülendi | Video 29.12.2023 | 12:39
’Fergio House’ operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi 02:43
'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi 29.12.2023 | 13:29
Küçükçekmece’de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada | Video 02:04
Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada | Video 29.12.2023 | 13:22
Siirt’te PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 9 kişi yakalandı | Video 00:27
Siirt’te PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 9 kişi yakalandı | Video 29.12.2023 | 12:55
75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video 01:19
75 bin TL değerindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü | Video 29.12.2023 | 12:39
Kars’ta JASAT hayvan hırsızlığı çetesini çökertti | Video 01:01
Kars’ta JASAT hayvan hırsızlığı çetesini çökertti | Video 29.12.2023 | 12:39
Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Eski eşi Bengül’e ev hapsi cezası verildi | Video 04:21
Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Eski eşi Bengül'e ev hapsi cezası verildi | Video 29.12.2023 | 12:24
Akrabasını göğsünden vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:47
Akrabasını göğsünden vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 29.12.2023 | 12:25
Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm! | Video 04:18
Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!" | Video 29.12.2023 | 12:24
Nevşehir’de 83 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı | Video 01:12
Nevşehir’de 83 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı | Video 29.12.2023 | 12:25
Munzur Dağları’nın güzelliklerinden ’yılkı atları’ böyle görüntülendi | Video 03:29
Munzur Dağları'nın güzelliklerinden 'yılkı atları' böyle görüntülendi | Video 29.12.2023 | 10:37
MasterChef Mehmet Yalçınkaya Türk mutfağıyla ilgili konuştu | Video 06:05
MasterChef Mehmet Yalçınkaya Türk mutfağıyla ilgili konuştu | Video 29.12.2023 | 10:37
Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı | Video 01:28
Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı | Video 29.12.2023 | 11:02
Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video 04:52
Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video 29.12.2023 | 10:36
Adana’da uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirildi | Video 00:29
Adana’da uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA