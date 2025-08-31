Video Yaşam 75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti | Video
75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti | Video

31.08.2025 | 08:50

Edirne'de eşine sinirlenen 75 yaşındaki adam sokak ortasında herkesin gözü önünde intihar etti.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle tartıştıktan sonra kendi evinin kapısının önüne çıkarak sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti. Başından ağır yaralanan R,T, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. R.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
