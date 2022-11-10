75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video

Amasya’da Atatürk’ü anma programı kapsamında 75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı.

Amasya'da saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. 75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşhan, ayağa kalktı ve asker selamı verdi. Duygulandı, kelimeler ağzında düğümlendi.

Taşhan, "Ne mutlu Atatürk'ümüzü andık. Gurur duyuyoruz biz bu vatan için, millet için yani. Kendimizi ona adadık. Onun yolunda gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman yıkamazlar bizi. Kim olursa olsun yani, vatan bizim vatanımız. Kimse hiçbir şey yapamaz. Çok duygulandım. Eskiler aklıma geliyor, çarık giydiğimi biliyorum ben, ayakkabı yoktu, karalastik yoktu. Öyle yaşadık, öyle günlerden geldik biz. Binlerce şükür ediyorum, Atamıza şükrediyorum. Atamız bıraktı bu emaneti bize." dedi.