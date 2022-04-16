750 derecede aliminyum eriten işçilerin Ramazan'da sıcakla imtihanı | Video

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Kahramanmaraş’ta 750 dereceye ulaşan ocak başında alüminyum eritme işi yapan işçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar.
Bu yıl Ramazan ayının bahara denk gelmesi, havaların yağışlı ve kısmen serin geçmesi vatandaşların oruç tutmalarını kolaylaştırırken, alüminyum eritme işçileri ise 750 derece sıcaklıkla yüzleşerek ibadetlerini tutmaya çalışması takdir topluyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan işçiler, 750 derecelik sıcaklığa ulaşan eritme ocaklarının başında çalışarak zor şartlara rağmen oruçlarını aksatmıyor. İşleri gereği, 750 derecelik sıcakta kalıplar ile eritilmiş alüminyumu alan işçiler, kalıplara dökerek mesleklerini icra edip ekmeklerini kazanıyor.
İş yeri sahibi Ahmet Şahin, alüminyum hurdaları geri dönüşümle tekrardan ham mamul yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tabi malum, Ramazan ayındayız ve orucuz. Elemanlarımız oruç tutuyorlar. Biraz erken gelip biraz erken gidip oruçlarını daha güzel tutmalarını sağlıyoruz. Bu arada yıllık izin almak isteyenler oldu. Onları hiç üzmeyerek yıllık izinlerini verdik. Haliyle işimiz zor bir iş. Sıcak bir iş. Şu an 750 derece sıcaklıkta oruç tutuyorlar. Gerçekten zor. Helal kazanç bu olsa gerek. Ben gerçekten takdir ediyorum kendilerini" dedi.
İşçilerden Ercan Sarıtürk ise, "Yaptığımız meslek zor bir meslek. 750 derece sıcakta çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde 05:00 gelip aşırı sıcağa kalmadan çalışıyoruz. Zor bir meslek ama yine de Ramazanlıktayız. Orucumuzu tutuyoruz"