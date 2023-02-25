7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı | Video
7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar deprem anında büyük korku yaşarken, ortalığı da kısa süre içerisinde toz bulutu kapladı.
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