Video Yaşam 7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı | Video
7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı | Video

7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı | Video

25.02.2023 | 11:45

7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar deprem anında büyük korku yaşarken, ortalığı da kısa süre içerisinde toz bulutu kapladı.

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