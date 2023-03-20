7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları da anbean kameralara yansıdı.