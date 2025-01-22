Video Yaşam 76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video
76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video

76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video

22.01.2025 | 09:39

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu söyledi. Şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuna yansıdı. İşte yangında hayatını kaybeden isimler...

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