76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu söyledi. Şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuna yansıdı. İşte yangında hayatını kaybeden isimler...
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