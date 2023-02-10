7,6'lık depremin yeni görüntüsü! Kurtarma çalışmaları sırasında ortalık toz duman oldu | Video

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremden saatler sonra bu kez Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem, kurtarma ekiplerine ve vatandaşlara ikinci kez şok yaşattı. Hasarlı binaların da bir çoğunu yıkan ikinci depremin son görüntüsü tüyler ürpertti