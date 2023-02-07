7.7'lik depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi! | Video
7.7'lik depremin vurduğu Hatay drone ile görüntülendi.
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