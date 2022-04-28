78 yaşındaki yalnız dedeye Siirt Belediyesi sahip çıktı | Video

Siirt’te bir çöp evde yaşayan ve yardıma muhtaç olan 78 yaşındaki Mehmet Duman adlı vatandaşa Siirt Belediyesi sahip çıktı.

Sakarya Mahallesinde yaşayan bakıma muhtaç durumda olan 78 yaşında ki Mehmet Duman'a Siirt Belediyesi yardım eli uzattı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Sakarya Mahallesinde vatandaşlara gıda ve et dağıtımı sırasında fark edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Ev, çöplerden temizlenerek, dezenfekte edildi.

Yalnız yaşadığı belirlenen ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Mehmet Duman adlı vatandaşa Belediye ekiplerince evi boyandı, gerekli tadilatlar yapılarak, ev eşyaları yenilendi ve her gün düzenli olarak sıcak yemek belediye ekiplerince evine götürülerek verilmeye başlandı.

Mehmet Duman adlı vatandaş ta kendisine sahip çıkan Belediye ekiplerine teşekkür etti.