Video Yaşam 8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video
8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video

8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video

19.04.2022 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video 02:07
8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video 19.04.2022 | 08:39
Adana’da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 00:45
Adana'da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 19.04.2022 | 08:22
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video 03:22
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video 19.04.2022 | 08:22
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:15
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 19.04.2022 | 08:22
Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu | Video 00:37
Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu | Video 19.04.2022 | 01:20
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 00:06
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 18.04.2022 | 20:46
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 01:36
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 18.04.2022 | 20:31
Son dakika: Kadıköy’de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video 00:23
Son dakika: Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video 18.04.2022 | 20:22
Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı! | Video 00:41
Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı! | Video 18.04.2022 | 18:13
Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 02:10
Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 18.04.2022 | 17:53
Trabzon’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 02:18
Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 18.04.2022 | 16:45
Fatih’te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video 04:16
Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video 18.04.2022 | 16:16
Yozgat’ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 01:38
Yozgat'ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 16:06
Urfa’da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 01:46
Urfa'da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 18.04.2022 | 16:08
Diyarbakır’da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 02:19
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 18.04.2022 | 15:42
Şişli’de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video 02:58
Şişli'de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video 18.04.2022 | 15:51
Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 00:26
Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 15:51
Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 00:16
Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 18.04.2022 | 15:34
Kargo aracıyla, otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 03:25
Kargo aracıyla, otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 18.04.2022 | 15:11
İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 01:22
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 18.04.2022 | 14:58

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A'nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı. Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA