8 aylık bebeğiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde can verdi | Video

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Antalya’da doktor kontrolü için hastaneye giderken meydana gelen trafik kazasında 8 aylık oğluyla birlikte yaşamını yitiren Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir memleketi olan Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan Özdemir’in eşi Zeliha Özdemir’in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
"ÖZDEMİR'İN KIZ KARDEŞİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI"
Olayın ardından Özdemir için memleketi olan Dinar ilçe merkezinde cenaze töreni yapıldı. İlçe meydanında gerçekleştirilen cenaze töreninde baba Sadullah, anne Fatıma ile kardeşleri Yusuf, Ebubekir ve Gülsüm, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine Özdemir ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitöz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, askeri erkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Özdemir'in kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.
Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören sonrası Dinar Asri Mezarlığı'nda defnedildi.