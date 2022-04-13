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OTOMATİK OYNAT
01:11
Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar | Video 13.04.2022 | 10:46
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Paraları çalıp kaçtılar! Polis kısa sürede yakaladı | Video 13.04.2022 | 10:45
00:23
Tartıştığı motosiklet sürücüsünü belindeki silahla tehdit etti | Video 13.04.2022 | 10:10
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SON DAKİKA! Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük | Video 13.04.2022 | 10:32
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Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 10:09
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Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler | Video 13.04.2022 | 10:12
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8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 13.04.2022 | 09:45
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Fırının kapısını açık buldular, kasadan para çaldılar | Video 13.04.2022 | 09:39
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Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada | Video 13.04.2022 | 09:37
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Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video 13.04.2022 | 09:16
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Tombala oynatan sendikaya baskın | Video 13.04.2022 | 08:42
00:32
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 13.04.2022 | 09:00
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Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video 13.04.2022 | 09:00
02:37
Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 13.04.2022 | 08:42
Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt gele geçirdi.