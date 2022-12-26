8 katlı apartı ateşe verdi! Hiçbir şey olmamış gibi odasına çıkıp uyudu | Video

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Denizli’de yaşadığı 48 dairenin bulunduğu 8 katlı apartı yakmaya çalışan saldırgan, korku dolu anlar yaşattı. Tüm katlara sürdüğü soba tutuşturma jelini ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrılan saldırgan, hiç bir şey olmamış gibi izlediği yangının ardından çıkıp uyuduğu yatağında yakalandı.
YAKMAYA ÇALIŞTIĞI APARTTA YAKALANDI
Yoğun duman ve yanık kokusunu fark eden apart sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi. Güvenlik güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., kısa bir süre önce yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı. Saldırganın jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu.
"APART ÇIKMADAN ÖNCE GİRİŞ BÖLÜMÜNÜ DE ATEŞE VERİP RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILIYOR"
Saldırganın kendileri gibi kapıda durumu izlediğini öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade bina sakini Rıdvan Pala, "48 kişilik bir aile apartımız var. Apartta kirada kalan bir adam, aracını park ettikten sonra eline soba jelini alarak içeri geliyor. Asansöre binip 8. katta çıkıyor. Bu en üst kattan başlayarak, aşağıya kadar tüm plastikleri, duvarları ve pencereleri soba jeli sürdükten sonra ateşe veriyor. Zemin katta bulunan elektrik panolarını yakıyor ve asansör boşluğundaki yer ile depoyu ateşe veriyor. Aparttan çıkmadan önce giriş bölümünü de ateşe verip rahat bir şekilde ayrılıyor. Bu durumu gören komşularımız, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldü ama bu şahıs kapının önünde bizle birlikte durumu izleyip bekledi. Tabi biz bu şahsın yaptığını bilmiyoruz" dedi.
"GİRİŞİ DE ATEŞE VERİP KARŞIYA GEÇİP İZLEMİŞ
Saldırganın gayet tavırlarla hareket ettiğine işaret eden Pala, "Emniyette gidip görüntüleri izledikten sonra bu şahsın olduğunu gördük. Ekiplerle birlikte kaldığı apartta gittik ve karşımızda o kadar rahat tavırlar sergiliyordu ki; bunu ancak madde kullanan birisi yapabilirdi. Şahıs bir gün sonra serbest bırakıldı ve bu apartta 48 daire var. Bu dairelerde 130 yakın insan yaşıyor. İnsanlar aparttan çıkmasın diye her yeri ateşe veren şahsın bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Bu şahsın tekrardan bize aynı şeyleri yaşatmayacağını nereden bilebiliriz. Biz mağduruz ve şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.