8 katlı binada korku dolu anlar! Genç kadın balkon tentesine oturdu, aşağıdakilere el salladı | Video
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Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturup yürekleri ağıza getirdi. Bir eliyle çamaşır ipine tutunup, aşağıda bulunan ekiplere ve vatandaşlara zaman zaman el sallayan genç kadın, merdivenli itfaiye aracı ile indirildi.
O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.