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8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video

8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video

08.03.2023 | 09:34

Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentteki kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil verildi. Çiçekleri alan kadınların yüzlerinde tebessüm oluşurken , karanfili 35 yıllık eşi için aldığını söyleyen bir adam ise, “Çiçeği sevgilime, kadınıma aldım. Ona sürpriz yapacağım” dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Buradaki depremzedeler ise kentin çeşitli yerlerinde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. O alanlardan biri olan Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti'nde bugün son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gebze Berberler Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından çadır kentin kadınlarına karanfil dağıtıldı. Çiçekleri alan kadınların yüzlerinde tebessüm oluştu. 35 yıllık eşi için karanfil aldığını söyleyen bir adam ise ona sürpriz yapacağını ifade etti.

KARANFİLİ ALAN KADINLARIN YÜZLERİ GÜLDÜ
Çadır kentin kadınlarından İyyem Genç Atakan, "Üzgünüz, Dünya Kadınlar Gününü bu şekilde kutlamayı kimse istemez. İnşallah daha iyi olacağız" derken, bir başka çadır kent sakini Hüsniye Urhan ise "Mutlu olduk, bizi düşünmeniz gerçekten mutluluk verici. Hele ki bu zor zamanlarda. Çiçek çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayat arkadaşına sürpriz yapmak için karanfil alan Cihat Okuyan da, "Ben çiçeği sevgilime, kadınıma alıyorum. Birazdan gelecek. Ona çiçekle sürpriz yapacağım. 35 yıllık evliyiz. Buyurun hanım, sevgilim, hayatım diyeceğim" ifadelerini kullandı.

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