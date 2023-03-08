8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video
Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentteki kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil verildi. Çiçekleri alan kadınların yüzlerinde tebessüm oluşurken , karanfili 35 yıllık eşi için aldığını söyleyen bir adam ise, “Çiçeği sevgilime, kadınıma aldım. Ona sürpriz yapacağım” dedi.
KARANFİLİ ALAN KADINLARIN YÜZLERİ GÜLDÜ
Çadır kentin kadınlarından İyyem Genç Atakan, "Üzgünüz, Dünya Kadınlar Gününü bu şekilde kutlamayı kimse istemez. İnşallah daha iyi olacağız" derken, bir başka çadır kent sakini Hüsniye Urhan ise "Mutlu olduk, bizi düşünmeniz gerçekten mutluluk verici. Hele ki bu zor zamanlarda. Çiçek çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim" diye konuştu.
Hayat arkadaşına sürpriz yapmak için karanfil alan Cihat Okuyan da, "Ben çiçeği sevgilime, kadınıma alıyorum. Birazdan gelecek. Ona çiçekle sürpriz yapacağım. 35 yıllık evliyiz. Buyurun hanım, sevgilim, hayatım diyeceğim" ifadelerini kullandı.
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