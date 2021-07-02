Video Yaşam 8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video
02.07.2021 | 14:06

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8 sene önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, Vardar’ın cesedi Sakarya’da ormanlık alanda aranıyor.

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Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için gelen fayans ustası Nusret Vardar'dan (32) 26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu Vardar'ın bulunması için o tarihten beri polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 sene önce kaybolan Vardar'ın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu Vardar'ın kaybolması olayında şüpheli oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ ORMANDA BIRAKTILAR
Ekiplerin çalışmaları sonucu, gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T. (36), Celal T. (28) ve Mehmet T.'nin (24) olayın yaşandığı tarihlerde Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri, Vardar'ın adresini çalıştığı yerdeki bir başka kişiden aldıkları ve Vardar'a ulaştıkları öğrenildi. Bu kişiler daha sonra Vardar'ı Şişli'de buldu ve kiraladıkları bir araca bindirerek yola çıktı. Şüpheliler ve Vardar son olarak Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık bir alana geldi. Polisten alınan bilgiye göre, Vardar burada şüphelilerce tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheliler Vardar'ın cesedini ormanlık alanda bırakarak kaçtı.

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK İLİŞKİ ÇIKTI
İddiaya göre, Nusret Vardar ile onu öldüren şüphelilerden birinin eşi arasında yasak ilişki vardı. Eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrenen adam durumu aile meclisine taşıdı. Diyarbakır'daki aile üyelerince Vardar'ın öldürülmesine karar verildi. Ardından aileden üç kişi İstanbul'a gelerek Vardar'ı buldu ve cinayet olayı yaşandı. Öte yandan, Vardar'ın yasak ilişki yaşadığı kadınla ve kendisini öldüren şüphelilerle akrabalığı bulunduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER, CESET ARANIYOR
Nusret Vardar'ı araçla kaçırarak öldürdükleri belirlenen Hüseyin T., Celal T. ve Mehmet T. emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen 4 kişiyle birlikte toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda Nusret Vardar'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

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