8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamlaması | Video

Kayseri'de judoya giden 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci'nin apartman girişinde asılı Türk bayrağını selamlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri Orman İşletme Müdürü olan babası Yasin Biberci'nin yönlendirmesiyle bir yıl önce judoya başlayan Ahmet Yasin Biberci, bayrak sevgisiyle örnek oldu.Spordan döndüğünde apartman girişinde asılı Türk bayrağını gören Biberci durup judocu selamı verdi. Daha sonra asansöre yönelen çocuk binmeden önce dönerek tekrar bayrağı selamladı.Apartmanın güvenlik kamerasından bu anları izleyen aile, çocuklarının davranışıyla gururlandı.Ahmet'in bayrağı selamladığı görüntüler bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.Ahmet Yasin Biberci, AA muhabirine, zamanında karateyle ilgilenen babası tarafından judoya yazdırıldığını ve sporu çok sevdiğini söyledi.Şu anda turuncu kuşak taktığını ve 15-20 hareket öğrendiğini ifade eden Biberci, "Sporda hep selam veriyorduk, girerken çıkarken. Ondan heveslendim, ben de selam verdim. Apartmana girdim, bayrağı görünce selam verdim, sonra asansöre bindim, buradan da selam verdim. Bizim için 3 şey çok önemli. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi Türk bayrağı, üçüncüsü de vatanımız." diye konuştu.Biberci, yaptığı sporda başarılar elde etmeyi ve madalyalar almayı hedeflediğini belirtti.Orman yangınlarına çok üzüldüğünü aktaran Biberci, "Büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Yangınları söndürmek, yollardaki ağaçları sulamak için. Ağaçlar olmasa biz yaşayamayız. Bahçemizde bir ağaç bile çok değerli, onu kesmememiz lazım." dedi.Yasin Biberci ise oğlunu bir arkadaşının yönlendirmesiyle judoya başlattıklarını anlattı.Görüntüyü izlediğinde evladıyla gurur duyduğunu dile getiren Biberci şunları kaydetti:"Arazideydim, başka bir arkadaş götürmüştü spora. Oğlumu eve bıraktığını söyleyince akşam olduğu için kameradan baktım. Baktım selam veriyor, asansöre girince tekrar selam veriyor. Eşime gösterdim. O dedi ki 'Orada bayrak var'. Dikkatli baktım, bayrak var. Hoşuma gitti, gurur duyduk tabii. Bayrak, vatan, millet sevgisi ile yetiştiriyoruz çocuklarımızı, gururlandım. İstesek yaptıramazdık o hareketi."