Video Yaşam 80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video

80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video

31.10.2022 | 15:42

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OTOMATİK OYNAT

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Bolu D-100 Karayolu'nda 80 kilometre hızla seyir halindeyken kontrolden çıkıp, bariyerleri parçalayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ramazan Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, bariyerleri parçalayan otomobilin hız kadranının 80 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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