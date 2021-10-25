80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu | Video

Antalya’da polis ekipleri tarafından scooter kullananlara yönelik olarak yapılan ‘şok’ denetimde adeta ceza yağdı. 80 kuruşa kiraladıkları scooter'lar ile kaldırım ve tramvay yolunu kullanan 4 gence 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.