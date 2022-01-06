80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Görüntüler ortaya çıktı | Video

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz 16 Kasım’da kaza sanılan ancak cinayet olduğu belirlenen olayın ardından görüntüler ortaya çıktı. Cinayet zanlısının, Sahra Gizem Aksu’ya çarpıp 80 metre sürüklediği ve 3 kez üzerinden geçtiği görüldü.