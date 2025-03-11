80 yaşındaki kadın keçilerini bulmak isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti | Video
Burdur’un Bucak ilçesinde keçilerini bulmak için evden çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmalar sonucunda saat 22.10 sıralarında Hatice Dağlı, Eski Köy Mevkii'nde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonrasında 80 yaşındaki yaşlı kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerini ardından Dağlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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