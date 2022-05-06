Video Yaşam 800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video
800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video

800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video

06.05.2022 | 09:44

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Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde atıl vaziyette duran mezbahadan yaklaşık 800 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar, soygun esnasında güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirdi.

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Dursunbey'in merkezinde şu anda boş bir şekilde duran mezbahaya gece yarısı gelen kablo hırsızları, güvenlik kameralarını etkisiz hale getirerek kablo hırsızlığı gerçekleştirdi. Mezbaha girişindeki bakır kabloları kesen hırsızlar, içeride bulunan tüm kabloları da keserek kayıplara karıştı.

Mezbahada çalışan Hayrettin Çaylak, "Sabah saat 9'da geldim. Hemen patronumu aradım. Trafonun oradan kabloları götürmüşler. Kameraların iki tanesinin kırık olduğunu söyledim. Buradan enerji beslemeye geçmişler ve oradan 13 tane içeriden, 24 tane de binanın içine giren enerji beslemeden götürmüşler. Bir de arıtma kazan dairesinden ve topraklamaları götürmüşler. Polisi aradım cumartesi günü sabahı, olay yeri incelemesini yaptı" dedi.
Çaylak, olay günü güvenlik kameralarından yüzleri net şekilde belli üç kişi gördüğünü de sözlerine ekledi.

İş yeri sahibi olan ve İstanbul'da ikamet eden işadamı Mehmet İlker ise Dursunbey'de bu şekilde gerçekleşen beşinci hırsızlık olduğuna dikkat çekerek, "Dursunbey'e çok büyük emellerle çok güzel bir tesis kurduk. Ama bu kablo hırsızlarından bir türlü rahat yüzü göremedik" dedi.

İlker, "Burada beşinci kablo hırsızlığı bu ve çok büyük zararımız var. Emniyet güçlerimiz inşallah bunları bulacaklar ve yargı önüne çıkaracaklar" şeklinde konuştu.

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