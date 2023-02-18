800 bin TL’lik vurgun yapan telefon dolandırıcıları jandarmaya takıldı | Video 18.02.2023 | 11:58 Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi 800 bin TL dolandıran iki kişi, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelilerin daha önce de Manisa’nın Turgutlu ilçesin de 1.5 Milyon TL’lik dolandırıcılık olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan H.E, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Cep telefonundan aradıkları H.E'ye kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.E'nin 800 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu, S.K.ve H.Y. isimli iki şüpheli Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde yakalandı.

Daha önceden Turgutlu ilçesinde meydana gelen 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık olayında da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli S.K. ve H.Y. isimli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 150 gram esrar maddesi ve muhtelif miktarda para, çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve H.Y çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cemal SEVAL/SABAH