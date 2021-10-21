800 yıllık kitaba 5 milyon lira fiyat biçmişler | Video

İstanbul Eyüpsultan’da yasa dışı yollarla edindikleri ve dini motifli 800 yıllık 3 kitabı, yurt dışına kaçırarak satmaya hazırlanan 5 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 3 kitap için 500 bin Dolar’a alıcı baktıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edilirken, M.A.Y., G.Ö., T.Ç., M.A. ve F.Ç. isimli 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da bulunan 5 şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için alıcı aradığını tespit etti.

Ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışında satmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin bulundukları adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında; M.A.Y., G.Ö., T.Ç., M.A. ve F.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı, kaçırılmak üzere bekletilen deri üzerine yazma dini motifli 3 kitap ve bir adet ferman şeklinde deri üzerine yazma yaprak ele geçirildi.

500 BİN DOLAR'A SATACAKLARDI



Gözaltına alınan şüphelilerin ellerindeki tarihi eserler için 500 bin Dolar'a alıcı baktıkları ortaya çıktı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen tarihi eserler ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.