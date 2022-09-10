Video Yaşam 817 gram altın çalan çırak ve ortakları yakalandı | Video
817 gram altın çalan çırak ve ortakları yakalandı | Video

817 gram altın çalan çırak ve ortakları yakalandı | Video

10.09.2022 | 15:30

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İstanbul Kuyumcukent’te bir kuyumcu atölyesinde çırak olarak çalışan 20 yaşındaki Gurur E. çalıştığı yerden 817 gram altın çaldı. Çaldıkları altını saklaması için verdiği öne sürülen sevgilisi ve suç ortakları Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Bahçelievler Kuyumcukent'te kuyumcu atölyesi bulunan M.K., (47) 22 Ağustos'ta polisi arayıp atölyesinden 817 gram altının çalındığını söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu atölyesi ve çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede, kuyumcunun çırağı olan Gurur E'nin altınları bir poşet içerisinde atölyeden çıkardığı belirlendi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Gurur E'nin birlikte hareket ettiği 4 kişinin daha ismine ulaştı. 5 suç kaydı olan Gurur E. ve 20 suç kayıtlı Refik K., (56) Konya'da Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken, diğer suç ortakları 4 suç kayıtlı Serdal E., (20) 21 suç kaydı olan Ahmet A. (44) ve Beyzanur G. (21)İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre Gurur E. altını çalıp kız arkadaşı Beyzanur G.ye vermişti. O da çalıştığı iş yerindeki dolabında bir süre saklayıp diğer suç ortaklarıyla bölüşmüşlerdi. Şüphelinin olay yerine geliş gidiş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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