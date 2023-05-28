Video Yaşam 82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video

82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video

28.05.2023 | 15:05

Beşiktaş’ta 82 yaşındaki bir kadın tekerlekli sandalyesiyle oy vermeye geldi. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra, “Hangisi hayırlısı ise Rabbim onu nasip etsin” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi tüm yurtta saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıkların kurulduğu yerlerden biri de Beşiktaş'taki Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulda oy kullananlar arasında en çok dikkat çeken ise tekerlekli sandalye ile gelen 82 yaşındaki Sultan Küçük oldu. Küçük, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

"RABBİM HAYIRLISINI NASİP ETSİN"
82 yaşındaki Sultan Küçük, "Rabbim hayırlısını nasip etsin, ne diyeyim yavrum. Hangisi hayırlısı ise Rabbim onu nasip etsin. İnsanlar ayırt edilmez" diyerek henüz oy kullanmamış vatandaşları da sandıklara davet etti.

74 YAŞINDAKİ SEÇMEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle gelen bir başka vatandaş olan Semra Olcay ise, "Oyumu kullandım, şerefle kullandım. 74 yaşımdayım. Bu, bizler için çok önemliydi. Her şey vatanım, milletim için" diye konuştu. Olcay'ın konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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