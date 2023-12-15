83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs yakalandı
Kocaeli'de 3 ilçede 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.
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