83 bin hap ele geçirildi… Motosikletle sevkiyatta yakalandılar | Video

İstanbul’da iki motosikletle sevkiyat yapan iki kişi; 83 bin sentetik uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi Ataköy Turgut Özal Kavşağı üzerinde Drone destekli bir "Narko Dar Alan" uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan iki motosiklete kancalı iplerle ve şeffaf bantlarla sabitlenmiş üç kutunun içerisine gizlenmiş halde 83 bin 692 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. G.G. ve M.A.R. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.