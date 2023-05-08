83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Afyonkarahisar’da çarşıdan alışveriş yapıp evine dönen 83 yaşındaki şahıs, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Yaşanan kazı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayda Esetürk'ün alışverişte aldığı ekmek ve diğer gıda ürünleri ise yola savruldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde Esetürk'e minibüsün çarpması ve metrelerce ileri savurması yer alıyor.
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