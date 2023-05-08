Video Yaşam 83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

08.05.2023 | 14:07

Afyonkarahisar’da çarşıdan alışveriş yapıp evine dönen 83 yaşındaki şahıs, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Yaşanan kazı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıda alışveriş yaparak evine dönmek için motosikletine binen Habib Esentürk'e (83) isimli şahıs orta refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Esentürk'e A.D., yönetimindeki minibüs çarptı. Çarpmanı etkisi ile Esentürk, metrelerce ileri savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Esentürk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayda Esetürk'ün alışverişte aldığı ekmek ve diğer gıda ürünleri ise yola savruldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde Esetürk'e minibüsün çarpması ve metrelerce ileri savurması yer alıyor.

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