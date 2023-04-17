Video Yaşam 85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı | Video
85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı | Video

85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı | Video

17.04.2023 | 12:14

Ağrı'da İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada  M.K.(85) beline sardığı 3 kilo 200 gram Afyon sakızı ile yakalandı.

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'nda İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yolculuk eden Türk vatandaşı M.K.'nin 3 kilo 200 gram afyon sakızını beline sardığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., hakkında adli işlem başlatıldı.

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