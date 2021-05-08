86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, Kadir Gecesi’nde mahya ile buluştu | Video
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde, Ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın şalteri açmasıyla Ayasofya, mahya ile aydınlatıldı.