Video Yaşam 9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video
9 aylık bebek önce

9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video

18.03.2025 | 10:20

Batman'da 9 aylık bebeğinin aniden morardığını ve soluksuz kaldığını gören baba, kızının yerdeki kabukları yutmuş olabileceği şüphesi ile uyguladığı "Heimlich Manevrası" ile soluk borusuna kaçan kabukları çıkardı. Hırıltısının devam etmesi üzerine hastaneye götürülen bebeğin akciğerine bir çekirdek kabuğunun dik bir şekilde saplandığı belirlenmesi üzerine ameliyata alındı ve bronoskopi yöntemi ile sağlığına kavuşturuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Batman'da ikamet eden Kavak ailesi evde oturdukları sırada bir anda 9 aylık kızları Merve Kavak'ın morardığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Kızını kucağına alan baba Kadri Kavak, kızının yerde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına aldığını bir kısmının hale ağzında olduğunu gördü. Baba Kavak, "Heimlich Manevrası" uygulayarak kızının soluk borusuna kaçan çekirdek kabuklarını çıkartmayı başardı.

Ancak kızının hırıltısının kesilmediğini gören baba Kavak, kızını Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

Yapılan tetkiklerde 9 aylık Mine Kavak'ın yuttuğu çekirdek kabuklarından 2-3 tanesinin dik bir şekilde akciğerine saplandığı belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doktor Selim Özkaya tarafından ameliyata alınan 9 aylık Mine bebek, bronkoskopi işlemi ile ağız yoluyla ince, ince metal bir kamera tüpü ile akciğerlerine girilerek akciğere saplanan kabuklar çıkartıldı.

KAMERA TÜPÜ İLE AKCİĞERLERE İNİLDİ
Yapılan tetkiklerde çocuğun yuttuğu çekirdek kabuklarının hem solunum yolunu kapattığını hem de akciğerlerine saplandığını belirten Doktor Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ameliyat sonrası çocuğun sağlığına kavuştuğunu belirten Doktor Özkaya, "9 aylık kız çocuğu hastamız, evde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına atma sonrası çocukta morarma olmuş. Aile "Heimlich Manevrası"nı uygulamış ama sonrasında hırıltı ve ara ara öksürük şikayeti olmuş. Hastanemizin acil servisine yaptıkları başvuruda yapılan tetkiklerinde yutmuş olduğu çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını tespit ettik. Bronkoskopi dediğimiz işlemi yapmak üzere ameliyathaneye aldık. Ameliyat sırasında 2-3 tane çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını ve solunum yolunu kapattığını gördük. Yabancı cisimleri temizledik. Ameliyat sonrası hastamızı yaklaşık 12 saat yoğun bakımda izledik. Şuan odaya aldık ve durumu gayet iyi" dedi.

"ÇEKİRDEK BENZERİ ŞEYLERİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN"
Çocukların boğazına kaçabilecek çekirdek ve benzeri şeylerin çocuklardan mutlaka uzak tutulması gerektiği konusunda aileleri de uyaran Doktor Özkaya, "Bu vesile ile aileleri bilinçlendirmek adına özellikle 5 yaşına kadar çekirdek ve benzeri şeyleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutmalarını öneriyoruz. Çocuklara çekirdek benzeri akciğere kaçabilecek cisimlerin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"BİZ HATA ETTİK SİZ ETMEYİN"
Kızının bir anda morardığını fark ettiğini belirten baba Kadri Kavak ise, "Akşam saat 22:00 sıralarında yerde bulduğu çekirdek kabuklarını alıp ağzına atmış. Bir anda morarma başladı. "Heimlich Manevrası" ile 2-3 tane çıkarabildik ama geri kalanlar boğazına kaçmıştı. Bundan dolayı da hemen hastaneye geldik. Hastanede yapılan tetkiklerde solunumun şuan için iyi olduğunu ancak çekirdek kabuğunun dik olarak akciğere girdiğini bunun da oluşturabileceği iltihap ile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini o yüzden de mutlaka alınması gerektiğini söylediler. Doktorumuz gerekli tüm özeni gösterdi ve ameliyata aldılar ve şuan sağlığına kavuştu" dedi.

Aileleri de uyaran baba Kadri Kavak, "Çekirdek kabuklarını, çekirdekleri çocuklardan uzat tutsunlar. Biz bir hata yaptık. Çekirdek kabukları yere düşmüştü elbette bilerek yapılan bir şey değil ama gerekli önlemin alınması çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Kaan’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:22
İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 10:26
9 aylık bebek önce Heimlich Manevrası sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 02:47
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 18.03.2025 | 10:20
Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:33
Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 18.03.2025 | 09:51
Kocaeli’de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 02:29
Kocaeli'de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 18.03.2025 | 09:43
İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video 01:55
İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video 18.03.2025 | 09:16
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 01:10
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 18.03.2025 | 09:09
Konya’da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 01:01
Konya'da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 18.03.2025 | 08:34
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 00:28
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 18.03.2025 | 08:34
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 02:53
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 18.03.2025 | 08:34
Esenyurt’ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar’da yakalandı | Video 01:36
Esenyurt'ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar'da yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:26
Muş’ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 00:34
Muş'ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 18.03.2025 | 08:26
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 01:41
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 17.03.2025 | 16:17
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 02:48
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 17.03.2025 | 16:17
Konya’nın Yaren leylekleri geldi | Video 02:59
Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video 17.03.2025 | 15:31
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 02:47
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 17.03.2025 | 15:30
Bursa’da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:25
Bursa'da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 17.03.2025 | 15:30
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 02:09
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 02:23
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 17.03.2025 | 13:03
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 01:02
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 17.03.2025 | 12:29
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 00:37
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 17.03.2025 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY