9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 18.03.2025 | 10:20 Batman'da 9 aylık bebeğinin aniden morardığını ve soluksuz kaldığını gören baba, kızının yerdeki kabukları yutmuş olabileceği şüphesi ile uyguladığı "Heimlich Manevrası" ile soluk borusuna kaçan kabukları çıkardı. Hırıltısının devam etmesi üzerine hastaneye götürülen bebeğin akciğerine bir çekirdek kabuğunun dik bir şekilde saplandığı belirlenmesi üzerine ameliyata alındı ve bronoskopi yöntemi ile sağlığına kavuşturuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman'da ikamet eden Kavak ailesi evde oturdukları sırada bir anda 9 aylık kızları Merve Kavak'ın morardığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Kızını kucağına alan baba Kadri Kavak, kızının yerde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına aldığını bir kısmının hale ağzında olduğunu gördü. Baba Kavak, "Heimlich Manevrası" uygulayarak kızının soluk borusuna kaçan çekirdek kabuklarını çıkartmayı başardı.Ancak kızının hırıltısının kesilmediğini gören baba Kavak, kızını Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.Yapılan tetkiklerde 9 aylık Mine Kavak'ın yuttuğu çekirdek kabuklarından 2-3 tanesinin dik bir şekilde akciğerine saplandığı belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doktor Selim Özkaya tarafından ameliyata alınan 9 aylık Mine bebek, bronkoskopi işlemi ile ağız yoluyla ince, ince metal bir kamera tüpü ile akciğerlerine girilerek akciğere saplanan kabuklar çıkartıldı.Yapılan tetkiklerde çocuğun yuttuğu çekirdek kabuklarının hem solunum yolunu kapattığını hem de akciğerlerine saplandığını belirten Doktor Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.Ameliyat sonrası çocuğun sağlığına kavuştuğunu belirten Doktor Özkaya, "9 aylık kız çocuğu hastamız, evde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına atma sonrası çocukta morarma olmuş. Aile "Heimlich Manevrası"nı uygulamış ama sonrasında hırıltı ve ara ara öksürük şikayeti olmuş. Hastanemizin acil servisine yaptıkları başvuruda yapılan tetkiklerinde yutmuş olduğu çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını tespit ettik. Bronkoskopi dediğimiz işlemi yapmak üzere ameliyathaneye aldık. Ameliyat sırasında 2-3 tane çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını ve solunum yolunu kapattığını gördük. Yabancı cisimleri temizledik. Ameliyat sonrası hastamızı yaklaşık 12 saat yoğun bakımda izledik. Şuan odaya aldık ve durumu gayet iyi" dedi.Çocukların boğazına kaçabilecek çekirdek ve benzeri şeylerin çocuklardan mutlaka uzak tutulması gerektiği konusunda aileleri de uyaran Doktor Özkaya, "Bu vesile ile aileleri bilinçlendirmek adına özellikle 5 yaşına kadar çekirdek ve benzeri şeyleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutmalarını öneriyoruz. Çocuklara çekirdek benzeri akciğere kaçabilecek cisimlerin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.Kızının bir anda morardığını fark ettiğini belirten baba Kadri Kavak ise, "Akşam saat 22:00 sıralarında yerde bulduğu çekirdek kabuklarını alıp ağzına atmış. Bir anda morarma başladı. "Heimlich Manevrası" ile 2-3 tane çıkarabildik ama geri kalanlar boğazına kaçmıştı. Bundan dolayı da hemen hastaneye geldik. Hastanede yapılan tetkiklerde solunumun şuan için iyi olduğunu ancak çekirdek kabuğunun dik olarak akciğere girdiğini bunun da oluşturabileceği iltihap ile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini o yüzden de mutlaka alınması gerektiğini söylediler. Doktorumuz gerekli tüm özeni gösterdi ve ameliyata aldılar ve şuan sağlığına kavuştu" dedi.Aileleri de uyaran baba Kadri Kavak, "Çekirdek kabuklarını, çekirdekleri çocuklardan uzat tutsunlar. Biz bir hata yaptık. Çekirdek kabukları yere düşmüştü elbette bilerek yapılan bir şey değil ama gerekli önlemin alınması çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.