Video Yaşam 9 aylık hamile kadını araçtan indirmişti, araç kullanma belgesi 4 ay askıya alındı | Video
9 aylık hamile kadını araçtan indirmişti, araç kullanma belgesi 4 ay askıya alındı | Video

9 aylık hamile kadını araçtan indirmişti, araç kullanma belgesi 4 ay askıya alındı | Video

26.12.2021 | 15:58

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İstanbul Maltepe’de 9 aylık hamile kadını araçtan indiren ve para üstü vermediği öne sürülen taksi sürücüsü M.A.Ö. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı. Sürücüsün ticari araç kullanım belgesi 4 ay askıya alındı, araç trafikten men edildi.

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Maltepe'de geçtiğimiz hafta 9 aylık bir hamile kadın aracı alan taksici hızlı kullandığını söyleyince müşterisini yolda indirmek istedi. Hızla araç kullanan ve kaza üstüne kaza atlatan taksici birde para üstünü vermedi. O anları cep telefonu kamerasına alan kadın sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri taksiyi Maltepe Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdurdu.

Yapılan kontrollerde ticari taksinin İBB tarafından verilen çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsü M.A.Ö'e 2918 sayılı KTK.'nın Ek2/5 (Belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşımak) madesinden 1339 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bahse konu videoda yolcuyu araçtan indiren ve hakaret eden şoförün araç kullanmadığı ve ticari taksi sahibince iş sözleşmesine son verildiği, ayrıca İBB tarafından ilgili şoförün Ticari Araç Kullanma Belgesinin 4 ay süre ile askıya alındığı anlaşıldı. Ticari taksi 3 gün trafikten men edildi.

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