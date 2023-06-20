9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kavgada yaralanan 2 şüphelinin ise tedavisi devam ediyor. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
00:46
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 20.06.2023 | 15:09
01:07
06:32
03:40
01:57
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 20.06.2023 | 14:45
07:41
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 20.06.2023 | 13:19
00:16
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 20.06.2023 | 14:33
01:19
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.06.2023 | 14:18
00:56
Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 14:18
00:13
Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.06.2023 | 10:57
01:37
00:14
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video 20.06.2023 | 13:18
02:33
Evinin önünde bekledi, arabadan inerken kurşun yağdırdı | Video 20.06.2023 | 13:18
02:26
02:21
06:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 20.06.2023 | 12:34
00:45
05:37