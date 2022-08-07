9 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

Malatya’da dört aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 10.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 44 BR 066 plaka araç ile A.B.'nin kullandığı 34 DR 7322 plaka araç ve Ü.S. yönetimindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.